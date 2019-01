Comienza el sábado el Festival Estival de Música Independiente 2019 de Junín

Como cada verano desde el 2011, una nueva edición del Festival Estival de Música Independiente (FEMI) se materializará a partir del sábado gracias al entusiasmo y a las convicciones de un grupo de jóvenes que consideran necesario generar un espacio sin fines de lucro donde las expresiones artísticas locales se encuentren con un público dispuesto a descubrirlas y a conmoverse con ellas.

Luego de realizarse durante tres ediciones consecutivas en un formato de 2 días seguidos en un mismo espacio público (plaza Sarmiento en el 2016, plaza Evita en el 2017 y Complejo Polideportivo “Beto” Mesa en el 2018), el FEMI 2019 retomará un formato similar al utilizado en sus primeras cinco ediciones: 4 fechas por semana en 4 plazas diferentes. Integrantes del colectivo “FEMI Es Cultura”, a cargo del evento, comentan que la idea es “recuperar el espíritu más nómade de los primeros FEMIs”, pero sobre todo “tratar de dar un paso más en el crecimiento que ha ido teniendo el festival, organizando una mayor cantidad de fechas con la misma calidad de sonido que se utilizó en el formato de dos”.

La novedad de esta novena edición respecto de aquellas, es que las jornadas se realizarán durante tres sábados y un viernes, y no los días miércoles. Contará con alrededor de nueve números artísticos por día, distribuidos en dos escenarios. Al igual que en las últimas ediciones, además de bandas y solistas locales y regionales se presentarán números de artes escénicas: obras de teatro unipersonal, performance, expresión corporal y lectura de poesía. Se destaca la participación del ex líder del grupo Árbol, Edu Schmidt, Fonda, Lilah Ferraro, Despojado de todos mis prejuicios, Las Pibas, Valkirias, Las Chicas del Folk, Bonfi Miglio Bojko, Mutus, entre otros números artísticos.

“Este año se decidió que el festival tenga una fuerte impronta en favor de la equiparación y el reconocimiento de derechos tanto de las mujeres como de la comunidad LGBTT. Se buscó que la grilla del festival cuente con una mayor presencia de artistas mujeres, en consonancia con la demanda por un cupo femenino en los festivales. Además realizarán una muestra colectiva que aborda el tema de la lucha de mujeres y el colectivo LGBTT. Se va a producir un catálogo que se podrá comprar por preventa desde la semana próxima o en las últimas fechas del festival”, comentan desde la organización.

La entrada, como cada año, será totalmente libre y gratuita. El evento contará también con feria de artesanos y una cantina que proveerá de comidas y bebidas.

Autogestión

“Para lograr esto gestionamos recursos propios, privados y públicos. No nos identificamos con ningún espacio público o privado en particular, sino que informamos mediante los medios acordados con nuestros auspiciantes, quienes aportan recursos al festival. Nadie más que el colectivo que conforma "FEMI es Cultura" decide quiénes participan, de qué manera o en qué formato, ni nuestros canjes comerciales modifican aspecto alguno del festival”, comentan los organizadores. “La tarea que llevamos a cabo la entendemos como una política cultural que necesita el apoyo de todos los sectores de la sociedad y que involucrar al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil en estos ámbitos, es esencial para poder lograr un mayor desarrollo de la actividad”, sostienen.

Este festival sin fines de lucro es organizado por un colectivo de músicos, docentes, actores, poetas, bailarines, entre otros, que buscan proporcionar un escenario que visibilice la cultura popular local y regional, fortaleciendo identidades y promoviendo el desarrollo de una industria cultural y recreativa. Ha sido declarado de interés municipal y provincial en varias oportunidades.