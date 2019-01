Mirko visitó “Minuto para ganar” y protagonizó su primer blooper

"Que difícil va a ser Por el Mundo este año", fue la frase que lanzó Marley, el conductor de Minuto para Ganar, y causó carcajadas entre su público. Es que el pequeño Mirko visitó el programa y no paró un segundo.

Entre pelotitas y corridas, el bebé más famoso de la TV no se quedó quieto en ningún momento y eso despertó la ternura de la audiencia.

Mientras Mirko se divertía a lo grande, su papá contó una situación desopilante: “Mucha gente me pregunta por qué no le pongo zapatos -dijo-, y yo le pongo zapatos, pero el problema es que no le entran porque tiene el empeine muy grandote”.

Mirko siguió recorriendo la escenografía, tranquilísimo, y el participante no podía comenzar el juego. “¡El programa va a durar hasta las dos de la mañana!”, comentó, entre risas, Marley. Al final, terminaron convenciendo a Mirko de que se fuera un rato con Noelia Marzol, la compañera de trabajo de su papá, para que el ciclo pudiera seguir con su rutina.