Thelma Fardin rompió el silencio y le contestó a su hermana

Tal como había adelantado en las últimas horas, Thelma Fardin habló por primera vez desde que su hermana Carla Lescano desmintiera su denuncia.

La actriz, que denunció penalmente por violación a Juan Darthés en Nicaragua, entregó su descargo luego de que su hermana eligiera creer en el actor.

“Por supuesto me duele, es duro. Pero sobre todo me duele porque ella es otra víctima. Lo peor es que están tratando de deslegitimar algo usando lo biológico. Como si la biología pudiera poner en otro lugar la opinión, no deja de ser una opinión. Traté de procesarlo estos días, tratando de entender que a ella esto le sirvió porque está pudiendo contar su dolor. de ninguna manera me corresponde a mí hablar sobre eso, es su historia” aseguró Fardin en diálogo con Perros de la Calle.

Thelma manifestó que “es muy desagradable ver que la utilizan. Si la Justicia llama a toda mi familia a declarar, irá toda mi familia a declarar. Con respecto a la causa, yo esta semana me hice pericias y es muy difícil, porque estás todo el tiempo reviviendo la situación, tu historia”.

“Realmente es muy banal desde donde lo quieren llevar. Realmente a mí me parece que lo que sucedió a nivel social, ya sucedió” manifestó la actriz, quien además aportó que “ella tuvo su posibilidad ahora de contarlo de esta manera y quiero pensar que es otra persona de sanar y no pensar que es tan destructivo”.

Así mismo, en diálogo con Andy Kusnetzoff, dijo que no se contactó con su hermana en los últimos días. “No habló conmigo, realmente no tenemos mucho vínculo hace mucho tiempo. Nos vimos un puñado de veces en mi vida” subrayó.

Cabe remarcar que Carla Lescano, hermana con Thelma por parte de madre, también denunció haber sido abusada cuando era menor de edad.