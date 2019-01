Asaltaron a Pancho Dotto: "Es el octavo rolex que me roban"

El sábado 12 de enero, el empresario y representante de modelos Pancho Dotto fue víctima de un asalto a mano armada cuando paseaba con un amigo por Martínez. En diálogo con la señal de noticias TN, relató el episodio vivido.

"Yo llegaba de 22 días de estar en Villa La Angostura y tenía puesto mi Rolex Submariner que nunca lo uso en Buenos Aires, siempre me lo pongo en el bolsillo y uso uno de plástico como corresponde porque me habían robado 7 hasta este momento, ahora son 8", contó Dotto.

Específicamente, el robo tuvo lugar en la calle Estrada:"estacioné en una esquina donde había una garita, abrí la ventanilla, me dejé el reloj puesto y me quedé charlando con un amigo. Cuando estoy bajando, abro la puerta y viene una persona con el casco puesto, me apunta con una pistola a la cabeza y me dice 'Pancho, dame el reloj'".

Y agregó: "Me saco el reloj, se lo doy y le digo: 'Tratá de no regalarlo porque me costó mucha plata'. Ese señor cruzó la calle, había estacionado la moto cómodamente en la vereda de enfrente, le vuelvo a decir que no regale el reloj, levanta la pistola y dice: 'Vamos a ver si es cierto'. Y se va tranquilo".

Una vez perpetrado el crimen, Dotto, junto a su amigo, se acercó al vigilador de la garita y le preguntó si había visto algo, a lo que éste contestó que no. "¿No vió a un señor con casco?", replicó el damnificado; "Sí, pero pensé que lo estaba saludando", respondió entonces. Ante la consulta de si había visto que este hombre llevaba un arma, simplemente dijo que no.

"Le conté que me habían robado, le dije: 'Mire yo voy a la casa de acá mitad de cuadra. ¿Usted puede verme la camioneta? -No, yo no me hago responsable", agregó en sus declaraciones al canal.

"No se puede vivir más así", concluyó.