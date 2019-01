La hermana de Thelma Fardín afirmó que “Darthés no la violó”

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés abrIó una nueva polémica. La hermana de la actriz, Carla Lescano, en comunicación con Mario Thibault en el programa “Hablemos Claro” de radio del centro FM 99.9, dijo que “uno sabe que es verdad y que no es verdad” y que está segura que “Darthés no la violó“.

Durante la entrevista radial dijo: “La supuesta hermana a la que abusaron que están hablando en esa nota, soy yo. No hay otra porque Thelma no tiene otra hermana de parte de su mamá, soy yo la única hermana por parte de madre“.

Además, dijo que no tiene relación con su mamá desde los 12 años. “A mi me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía que es la hermana de mi mamá. Es una historia verídica, yo no la voy a salir a defender a Thelma y tampoco quiero que salga a mentir con este tema“.

“La realidad es que yo desde que Thelma salió a hacer la denuncia, no me meto en redes, tuve que hacer un montón de cosas porque ella me tenia arrobada y yo no quiero estar expuesta”, aseveró.

Además, denunció: “Gracias a Thelma y a sus declaraciones ‘mentirosas’ se levanto un colectivo. Yo tengo a mi hijo de 15 años al que escracharon en todos los medios diciendo que era violador, igual que a mi mejor amigo y son dos personas que jamás hicieron nada”.

En cuanto a una publicación de Facebook en el perfil de Carla, dijo: “Yo me refiero al colectivo y a la mentira de ‘después de 10 años salimos a decir que nos violaron’. Cuando a mi me pasó de verdad yo pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, tengo un montón de pericias médicas, psicológicas, y ahora parece que la moda es decir ‘hola, me violaron hace 10 años'”.

“Yo ahora estoy en una disyuntiva: ¿Salgo a decir que esta chica está mintiendo, lo ayudo a Darthés y expongo toda mi vida o que hago?“, dijo.

“Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Porque le dijo a mi mamá 20 veces que se quería suicidar. Yo se que ella lo hubiese hecho antes si esto fuera verdad, porque esto no es verdad”, comentó. “Pero yo estoy segura que Darthés no la violó“, cerró.

En el caso que se compruebe lo que denuncia la hermana de la actriz, la causa podría acarrear complicaciones judiciales para todo el colectivo de Actrices Argentinas que montó la puesta en escena donde denunciaron al actor.