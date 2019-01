Maxi López contra Wanda Nara: "Me llama cuando su marido está en la concentración"

Luego de años de pelea, una misteriosa foto de Año Nuevo publicada por Wanda Nara sugería que finalmente había comenzado un periodo de paz con su expareja y padre de sus hijos, Maxi López.

En la imagen podía verse al jugador de fútbol junto a su excuñada, Zaira Nara. Sin embargo, el delantero de Vasco da Gama desmintió haber llegado a un acuerdo con su ex y volvió a denunciar que ella le impide el contacto con sus hijos Benicio, Costantino y Benedicto: “Siempre hay problemas o un pero”.

“Todo el tiempo me encuentro con una persona que busca bloquear esa relación. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un ‘pero'”, contó Maxi.

En ese sentido, explicó que lo ocurrido en Año Nuevo es claro ejemplo de la constante pelea. Según explicó el goleador, ese día el arreglo era que él pasara el día festivo con los nenes, pero a último momento Wanda cambió los planes y le dijo que si quería verlos, tenía que ir a la casa de Zaira, donde estaban todos.

“Estuve una hora más o menos peleando por teléfono para ver a los nenes y no me los quería dar. ‘Tenés que entrar en casa’, me dijo, y yo obviamente no quería. Una situación un poco absurda, pero no sé qué es lo que tiene en la cabeza, haciendo estas cosas”, reprochó.

Al respecto, consideró que para ella se trata de “un juego”. “Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración… Y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más”, continuó.

Al ser consultado sobre los llamados de la rubia en ausencia de su marido, Maxi explicó: “No sé para qué llama. Porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos”.