Pampita contó como fue su reconciliación con Pico Mónaco

En una entrevista con la revista Gente, Carolina Ardohain se refirió no sin dar algunas vueltas a su relación el el extenista tandilense:

"Ay, qué difícil hablar de esto. Me quiero matar. Yo no tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Con eso no tengo prejuicios ni me importa lo que diga la gente".

"Soy libre con mis decisiones y hago lo que dicta mi corazón. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica. Pero no tengo miedo de vivir las cosas, soy una entregada a la vida", reflexionó.

La modelo top y conductora dijo además que "admito que transito mi vida amorosa con mucha intensidad. Me pasa que cuando estoy con alguien doy todo y sueño con esa persona. El amor es lo más importante en mi vida, y sí, me gusta estar de novia y enamorada".

"Me pasan cosas como a todas las personas, soy transparente y cuando estuve mal no lo escondí. Ya me vieron de mal humor, no es algo que pueda disimular. Este año me tuvieron que ver mal y no lo viví con vergüenza", reconoció sin tapujos.

Sobre el final de la entrevista dijo: "Siempre elijo bien y siempre estoy con personas que quiero mucho, no lo hago porque sí".