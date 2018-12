Darthés, tras la denuncia por violación: "Nunca violé a nadie, nunca acosé a nadie"

El actor eligió el programa de Mauro Viale en A24 para hacer su descargo sobre la acusación de Thelma Fardin, aseguró: "Lo único que me interesa es contar mi versión. Nunca violé a nadie, nunca acosé a nadie".

Darthés aseguró que Thelma Fardin fue quien ingresó a la habitación del hotel de Nicaragua: "Ella golpeó la puerta, yo la saqué de mi habitación. Yo le dije "¿Estás loca?¿Qué te pasa?". Yo le dije que mis hijos tenían la misma edad de ella. Ella se me insinuó".

"Yo estoy muerto, indignado con una bronca increíble. No salí a hablar porque me recomendaban los médicos que no mirara, ni veía la información, ni esta locura mediática", aseguró Juan Darthés al ser entrevistado por Mauro Viale, tras ser denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin, durante una gira por Nicaragua del programa Patito Feo en el año 2009.

"Lo único que me interesa es contar mi versión. Nunca violé a nadie, nunca acosé a nadie". Darthés aseguró que Thelma Fardin fue quien ingresó a la habitación del hotel de Nicaragua: "Ella golpeó la puerta, yo la saqué de mi habitación. Yo le dije "¿Estás loca?¿Qué te pasa?". Yo le dije que mis hijos tenían la misma edad de ella. Ella se me insinuó".

"Voy a ir a Nicaragua, voy a presentarme donde tenga que presentarme. Hace nueve años que volvió todo esto. Volvimos en el avión, no estaba yo sólo, estaban los papás de Brenda (Asnicar), los papás de Laurita (Esquivel), estaban los productores. ¿No había nadie que vio todo eso?. Si pasaba algo así, ¿todo fue normal al otro día?", se preguntó el actor y agregó: "¿Si esto fuera mentira, lo que dice Thelma, qué pasaría? Yo lo único que quiero hacer es cuidar a mis dos hijos y a mi mujer".