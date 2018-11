El divertido baile de los hijos de Lionel Messi que enloqueció a todos en las redes

De entrecasa, con piyamas, ¡y super divertidos! Así aparecieron los hijos mayores de Lionel Messi, Mateo (3) y Thiago (6), en un video que el delantero del Barcelona compartió en Instagram.

En las imáganes, primero se lo ve Mateo bailando muy concentrado el tema Sexy and I know it, de LMFAO, y después aparece Thiago, que se pone en frente a la cámara, hasta que su hermano lo abraza de atrás y ambos terminan en el piso.

Más tarde, Messi subió otro video al que se sumó Ciro, el más pequeño de todos, que se entretuvo en brazos de Thiago.