El cantante de La Beriso prohibió que sus fans insulten a Macri

Luego de que el cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, le pidiera a sus fanáticos que no cantaran el hit en contra de Mauricio Macri, en medio de uno de sus recitales, el episodio generó polémica en las redes y dos instagramers convirtieron en tendencia al “rock de los fachos”.

Todo comenzó el sábado por la noche en el estadio de Vélez, cuando el líder de la formación de Avellaneda agradeció a sus seguidores el haber pagado una entrada para verlos en vivo teniendo en cuenta la crisis económica del país. En ese momento, la multitud comenzó a cantar MMLPQTP, el hit del verano pasado.

Inmediatamente, Sartorio le pidió a su público: “No, puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, porque realmente está mal. Nosotros vinimos a disfrutar, no tenemos banderías políticas, disfrutemos y dejemos disfrutar. No vayamos en contra de nadie”.

Sartorio ya había sido noticia en mayo por ir contra la corriente ideológica de parte de su público, cuando planteó en un show: "Nosotros hemos hecho que la familia vuelva a los recitales. Hoy la revolución es el respeto, no hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos".