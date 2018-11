Candelaria Tinelli contó que sufrió anorexia y bulimia durante 12 años: "Mi familia me salvó"

Candelaria Tinelli escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram en el cual contó que desde los 15 y hasta los 27 años, sufrió anorexia y la bulimia.

A pocos días de cumplir 28, la diseñadora publicó el relato para ayudar a otras chicas que pasen por lo mismo.

“No quiero dar pena con esto. Quiero que abran los ojos todas. Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mi misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir”, escribió.

Y agradeció a su familia por la ayuda: “Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá y a Micaela. Mi familia me salvó”.

“CHICAS por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa!!!! Y todas somos hermosas. Con unos kilos de mas, de menos. La vida es asi, un dia uno puede estar mas flaco, o verse peor. Pero cuanta importancia hay que darle a esto? NO a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al PEDO absolutamente. El cuerpo me pasa factura hasta el día de hoy. En mi cabeza quedan secuelas. Asi que sean inteligentes y no caigan en esto, y si les pasa por favor pidan ayuda. Es muy importante que lo detecten y lo compartan”, concluyó la hija de Marcelo Tinelli.