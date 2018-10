Kike Teruel, de Los Nocheros, anunció que se va del país: el motivo

En menos de un año y medio, la casa que Kike Teruel tiene en el barrio Tres Cerritos, en Salta capital, fue asaltada en cuatro ocasiones. Esta vez, cansado de ser una víctima más de la inseguridad decidió irse del país y se radicará junto con su familia en Montevideo, Uruguay.

Teruel se enteró de lo ocurrido a la distancia debido a que está en Madrid, España, junto con el resto de los integrantes de Los Nocheros su hermano Mario Teruel y su sobrino Álvaro Teruel, y Rubén Ehizaguirre presentándose en distintas ciudades europeas.

"Forzaron dos puertas. Siempre lo mismo: rompen la puerta y dan vuelta mi habitación", relató Kike sobre el último asalto.

En uno de los robos anteriores, el músico logró detener al ladrón junto con un guardia que custodiaba su domicilio. "(Después) me dijeron que lo soltaron porque era menor de edad, pero no era verdad. Era una persona que tenía más de 40 años. Yo lo vi. Está bien, coincido en que no vamos a llenar las cárceles con estos giles", sostuvo el cantante.