Michael Bublé, quebrado al hablar de Noah: "Yo no estoy bien, mi esposa me sostiene ahora"

Michael Bublé abrió su intimidad al hablar de cómo transita la vida luego del cáncer que le diagnosticaron a Noah en 2016, cuando el niño tenía tres años.

Aunque Noah pudo superar la enfermedad, el cantante canadiense aún vive las secuelas de ese difícil momento y en una entrevista con James Corden en Carpool Karaoke (donde los artistas van en el auto cantando y charlando) se mostró más vulnerable que nunca.

"Es muy difícil cuando cuando te enterás porque es muy doloroso hablar de eso, pero obviamente, nos dijeron el diagnóstico y mi vida entera se terminó”, empezó diciendo, mientras la emoción le iba ganando.

"Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y al principio...", siguió Bublé, para luego quebrarse: "perdón, es demasiado dificil hablar de esto".

Una vez que recuperó el aire, retomó: "Fuimos tomándolo día a día. Mis hermanos, mis padres, la familia de mi mujer, todos sacaron a los chicos del colegio y nos mudamos... Vivimos juntos. Tuvimos los mejores doctores, gracias a Jesús... Dios".

Bublé aceptó que aún le cuesta superarlo. "Es raro... Yo no estoy bien. Cuando todo esto comenzó yo me convertí en la fuerza que nos mantenía a flote, y traté de ser positivo. Cuando le sacaron el cáncer, cuando ya la quimio había estado hecha, cuando dijeron 'lo hicimos, él está bien', yo me caí. Y mi esposa me sostiene ahora", confesó.