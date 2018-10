Marcela Kloosterboer está embarazada de dos meses y medio

Un enigmático de Marina Calabró en El Diario de Mariana reveló una noticia feliz: Marcela Kloosterboer está esperando su segundo hijo.

"Está embarazada de dos meses y medio y mucha gente de su círculo no lo sabía hasta este momento. Estamos habilitados por ella a contarlo. Ya tiene a su Juana y veremos si viene otra niña o un niño", resumió.

"Estuvo acá la semana pasada y creo que en el corte le pregunté si iba a buscar el segundo hijo. Tengo la sensación de que lo conversamos", recordó Mariana Fabbiani.

"Yo no me di cuenta", reconoció Calabró. "Físicamente no se le nota", comentó la conductora. Y agregó: "Le mando un beso enorme, la quiero muchísimo porque es una hermosa persona".

Kloosterboer y su marido, Fernando Sieling, ya son padres de Juana, de dos años.