Cocktail de Camaleones en el Teatro de la Ranchería

Hoy, 24 de octubre, se pondrá en escena la obra Cocktail de Camaleones, a las 21, en Teatro de la Ranchería.

El espectáculo teatral se muestra en el marco de Miércoles de Teatro, que promueve la sub secretaría de cultural de la Municipalidad.

Horacio Jáuregui y Andrés Russo presentan esta obra, inspirada en la vida y obra del escritor norteamericano Truman Capote y que transita los momentos más relevantes de la producción del reconocido novelista.

Cocktail de Camaleones, que cuenta con el aporte del destacado diseñador de moda Fabio Pannone en la caracterización de los personajes y la escenografía, reconstruye no solo la vida de Capote sino toda una época donde alcanzó su esplendor la “non fiction”, género literario difundido masivamente a partir de la publicación de la novela “A sangre fría”. Capote ha sido una figura que logró concentrar la admiración y amistad del jet set americano y de las grandes estrellas de Hollywood, a quieres transformó en protagonistas de su último y polémico “Plegarias atendidas”, libro en el cual develó los enigmas y secretos de sus vidas privadas.

El diseño de iluminación fue realizado por el multifacético Abelo Galdeano y la técnica de esta particular puesta en escena está a cargo de Alejandro Miguel. La cita será en el teatro La Ranchería, el valor de la entrada es de 50 pesos y se pueden adquirir hoy en el Teatro de la Ranchería.