Soledad Fandiño reveló el motivo por el cual se separó de Nicolás Cabré

La vuelta de Soledad Fandiño a la televisión argentina, después de años de perfil bajo viviendo fuera del país como esposa del cantante René Pérez, coincidió con el blanqueo del romance de Laurita Fernández con Nicolás Cabré.

A pesar de que Fandiño y Cabré fueron pareja entre 2007 y 2010, aquella historia de amor volvió a estar en el tapete, a raíz de la pelea entre la participante y la jurado de Bailando 2018, que tuvo su punto cúlmine cuando Soledad, molesta por un ninguneo de Laurita, le tiró: “Preguntale a tu novio que me conoce muy bien”.

Invitada a Los Especialistas del Show, Marcelo Polino le consultó a Fandiño si le quedaron cuentas pendientes con Cabré, a lo que la entrevistada respondió: “¿A mi? ¡Qué me puede quedar pendiente, pero por favor!”. Luego el conductor recordó que cuando a Laurita le preguntaron qué decía Cabré de Soledad, la jurado sentenció: “Mejor que no diga lo que piensa”. Indignada, Fandiño reaccionó: “O sea que hablan de mí”.

Luego de una pausa, la actriz aclaró: “Se confunden las cosas. De repente, me preguntan qué me pasa con Cabré y yo con él no tengo nada. Con él tuve una relación, que duró como tres años, de hecho nos conocimos trabajando como actores (en Son amores). Nos comprometimos. O sea que fue una historia importante en mi vida”.

Cuando Fernanda Iglesias le preguntó primero por qué no se casaron y luego si sufrió una infidelidad de parte del protagonista de Mi hermano es un clon, Fandiño detalló: “No nos casamos porque pasaron cosas en el medio. Como siempre, no… bueno. No tenía que ser. ¿Si me engañó? Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo (con quien Cabré compartía fuertes escenas de sexo en Botineras). Compartió una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien”