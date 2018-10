El insólito deseo de Mauro Icardi

La pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara se caracteriza por su excéntrico estilo de vida y por su ostentación a través de las redes sociales. Ahora, el goleador argentino que juega en el Inter de Milan, dio una entrevista íntima y contó un curioso deseo.

“Construimos un acuario gigante y meteremos un tiburón”, reveló Icardi y dejó a todos atónitos. Al parecer, el delantero del Inter, que en estos momentos se encuentra en Arabia Saudita preparándose para el amistoso ante Brasil, anhela un peligroso animal para que se convierta en la compañía de sus cuatro perros.

En diálogo con Inter TV, el rosarino también habló de sus gustos a la hora de comer y aseguró que en África hasta se animó a comer cocodrilo. “Me gusta cocinar, pero no lo hago a menudo. Mi plato favorito es el asado, carne argentina. Comemos con amigos y familiares. En Italia me acostumbré a comer mucha pasta. No tengo problemas con la comida, me gusta comer de todo. En África comí cocodrilo”, relató al respecto.

Además, se refirió a su tiempo libre y mostró una diferencia con respecto a su mujer, Wanda Nara. “Prefiero quedarme en casa y estar con mis hijos, aunque también me gusta pescar. Wanda se enoja, porque le gusta salir”, explicó.

Consultado sobre su vida en el club Inter de Milán, el joven delantero aseguró que le “gusta cuando los hinchas cantan ‘Amala'”. “Incluso los chicos la cantan, la tienen en la tablet y el teléfono. Ahora también la aprendieron Francesca e Isabella”, contó Icardi.

“Jugar allí siempre es bello, y con toda nuestra gente aún más. El Inter me dio tanto, me hizo crecer como persona y como jugador. Llegué cuando era un niño. Solo puedo agradecerle al Inter por la vida que tengo”, concluyó.