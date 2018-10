Laurita Fernández contó cómo fueron las primeras charlas románticas con Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré conforman una de las parejas del momento. En nota con Pronto, Laurita habló sobre cómo arrancó el romance con su exompañero de Sugar: “Fue todo muy loco porque nos pusimos de novios después de que la obra terminó. Haciendo temporada, nosotros casi ni hablábamos. Teníamos escenas muy graciosas y en el escenario nos matábamos de la risa pero fuera de escena no teníamos mucho vínculo”.

¿Por qué no hablaban? “Porque yo estaba en pareja (con Fede Bal) y no quería que nadie dijera nada. Después me separé pero tampoco pasó nada porque no quería que nadie saliera a decir nada. De todos modos, antes de entrar en Sugar ya me habían vinculado con Nico y yo ni lo conocía. Por su historial amoroso o no sé por qué, ya nos empezaron a relacionar desde antes de que nos conociéramos”.

“Como los dos estábamos en otra historia, no quería que nadie nos relacionara y tampoco dar pie a ningún tipo de comentario. Él tampoco quería que pasar eso y sin pactarlo, no nos hablábamos. Teníamos la mejor en escena pero abajo del escenario no hablábamos”, contó Laurita.

La jurado de ShowMatch aclaró cuándo empezó a salir con Nico y cómo fueron sus primeras charlas románticas: “Cuando terminó la temporada de Sugar, me fui de vacaciones a México con un amigo una semana y al regreso, empezamos a hablar por Whatsapp. Fue muy loco, inesperado. Se dio de hablarnos, los dos nos dijimos que había estado bueno trabajar el uno con el otro y un día nos vimos”.

“Pero prefiero no dar detalles de eso. Sí te puedo decir que no nos conocíamos, él no sabía cómo era yo, cómo pensaba y fue todo buena onda. No nos habíamos permitido conocernos y el hecho de haber terminado la obra, quitó presión e hizo que se dé todo mucho más natural”, cerró Laurita sobre su historia de amor.