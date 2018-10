Fabián Cubero se hartó de Nicole Neumann y la bloqueó en WhatsApp

Un nuevo capítulo se inició este lunes en la guerra entre Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero. Cansado de las actitudes de su ex, el jugador de Vélez le envió un mensaje de voz a Tomás Dente, que el periodista difundió este lunes en el programa Nosotros a la mañana (El Trece).

Todo comenzó cuando Dente le consultó a Cubero sobre el rumor periodístico que circuló en las últimas horas en donde Nicole Neumann trata a Micaela Viciconte, actual pareja de Poroto, como “El gato”. “¿Qué hacés Tomi, cómo va? Ehh… Se ha dirigido de esa manera y de maneras mucho peores y la verdad que yo ya estoy cansado. Es un hostigamiento permanente que recibo. He recibido mensajes a todo tipo de hora, mensajes agresivos, otros mensajes amenazantes también”, contestó furioso. Y continúa: “La verdad que yo cumplo con todo a rajatabla… Te soy sincero, me gustan las cosas simples. Cumplo con el convenio que firmamos, paso todos los comprobantes, todos los meses. Cuando tengo a las nenas, yo me ocupo de que estén bien y tranquilas. Si yo no puedo estar con ellas es porque trabajo”, se sinceró.