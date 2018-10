Julieta Prandi reveló la maldad que le hicieron en su primer desfile como modelo profesional

Julieta Prandi aseguró que pagó un "derecho de piso" en su primer año de modelo profesional. Fue convocada por Roberto Giordano para participar de uno de sus clásicos e históricos desfiles en Punta del Este y ocurrió lo peor.

Después de haber sido tapa de revista Gente en el 2000, la carrera de la rubia fue ascenso. ¡Y no la paró nadie! "Mi bautismo fue cuando, en uno de los eventos de Giordano, me fui a poner mi ropa y me encontré con mi remera tajeada", comenzó relatando en PH, Podemos hablar.

"Estaba cortada de punta a punta, así que tuve que pedir ropa prestada para irme. Nunca se supo quién fue. Éramos muchas, y todas conocidas. Yo era nueva y capaz me tenían pica", agregó.

A pesar de la envidia que le tenían, Julieta la rompió consagrándose en lo más alto. Dos meses después del incidente, fue contratada para "Poné a Francella", donde se lucía especialmente en el sketch de "La Nena".

"Me hice muy popular y en los próximos desfiles ya iba con cintita roja y varias remeras", cerró entre risas.