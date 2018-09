Cabré desmintió a María Picchio sobre su amor por Laurita.

Nicolás Cabré negó las declaraciones de Ana María Picchio sobre la relación con Laurita Fernández. Brindó una nota junto con su novia y aclaró que todo lo que había dicho la actriz días atrás fue algo inventado.

Días atrás, la actriz había revelado una supuesta conversación en la que Nico le había hablado de su nuevo romance. “Estábamos los tres charlando y Nico me dice ‘vos que la conociste a mi mamá, ¿la vieja le pondría un diez a Laurita?’ Está absolutamente enamorado”, comentó en Intrusos.

Cabré, sin embargo, tiró por la borda esa versión. “No pasó, no pasó eso. La quiero, la conozco, no sé qué le pasó. Estoy... Estoy...”, comentó en Infama Recargado, mientras Laurita se reía.

Por otro lado, el actor también desmintió las declaraciones de Picchio sobre el padre de su colega, fallecido. “La anécdota del infarto de mi papá no es verdad. Me vio bien y habrá querido decir algo. No estoy ni peleando ni discutiendo ni nada”, aseguró, desdramatizando.

Luego finalizó: “Yo no ando pidiendo puntajes y de última, no existe que yo le diga ‘vos que conociste a mi mamá, ¿qué puntaje le daría?’. Mi mamá vive, la llamo por teléfono”.