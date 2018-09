Maru Botana recordó a su hijo Facundo a 10 años de su muerte

Tras cumplirse 10 años de la muerte de su hijo Facundo, Maru Botana escribió una dedicatoria en la red social que conmovió a sus seguidores. “Mi lindo Facu, nunca entendi el por que ni el para que, si como una vez me dijo mi amigo Diego Diaz Pumara: ‘Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida’ seguramente con una misión , y si algo nos dejaste fue AMOR y Fuerza para seguir”, comenzó la cocinera.

Seguido de estas palabras, Maru agradeció a las personas que la acompañaron en este difícil momento de su vida: “Pasaron 10 años y te tengo en mi corazon, si bien la vida se me cargo con una mochila de piedras que me pesaba mucho,hoy la puedo llevar, gracias a esta divina familia!!! Y el amor de tantos amigos y todos los que me dan tanto cariño”.

En la última parte del mensaje la cocinera se refirió a su madre, quien estaba cuidando en ese momento a Facundo: “Esa mano que te abraza la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estas Facu entre nosotros y te extrañamos y amamos como el primer día”.

Facundo era el sexto hijo de la conductora y su marido, Bernardo Solá. El bebé murió cuando la pareja se encontraba junto a sus hijos mayores en el sur. “Facundo era bebé, tenía seis meses. Fue duro, la verdad que fue durísimo. Me costó un montón despedirme antes de tomarnos esos días. Mi hija Sofía, que tenía tres años, estaba como descolocada en la familia; no sabíamos si era porque nació Facu. Entonces, mi marido se tomó una semana con los chicos más grandes en San Martín de los Andes, yo me sumaría tres días con los más chicos y decidí dejarlo a Facu con mi mamá, era ridículo llevarlo por el frío. Queríamos estar solos y hacer como un parate para demostrarle a los chicos que estaba todo bien. Me costó un montón dejarlo, decía ‘lo dejo, no lo dejo’, comentó años atrás Maru.

Algunos seguidores le enviaron mensajes emotivos de amor y aliento a la cocinera:

– Hola Maru! Facu es un Ángel que te cuida el nunca se fue esta siempre con vos! Vino a mostrarte algo en la vida, esa era su misión, hay que saber verla ,el nos dejo una enseñanza a todos! Te mando un beso y abrazo grande!.

– Te abrazo fuerte y te admiro mujer bella y fuerte te mereces ser muy muy feliz.

– Todo mi cariño y mi apoyo a vos y a tú familia…sos una gran mujer y luchadora.