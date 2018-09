Jimena Barón se separó de Rodrigo Romero: "No me va bien"

Jimena Barón ya no comparte sus días con Rodrigo Romero. A dos meses de haber blanqueado su relación con el actor que interpreta a Rodrigo Bueno en la película sobre la vida del legendario cuartetero, la actriz contó que está soltera, porque otra vez no tuvo suerte en el amor.

Fue Marcelo Tinelli quien le sacó la información a Jimena en la previa de la primera sentencia del Bailando 2018. Ella esperaba su turno junto al resto de los participantes cuando el conductor la interceptó: "Me sorprende, le quería decir justo que la veo acá. ¿Está sola, se separó del cantante Rodrigo?".

Jimena contestó con total naturalidad y se refirió a su debut en el certamen, que fue muy criticado porque se la vio apagada. El jurado incluso le señaló una supuesta falta de energía. "Qué rápido. Sí. A mi no me va bien, ya lo dije. En la previa me vieron extraña, todos me preguntaron, estaba rara. Estaba en plena 'catatombe' (sic). Y el Bailando nunca ayuda. Qué le voy a hacer. Final. Me esperanza un toque estar acá, es un buen lugar...propongo yo el scouting directamente", bromeó.

Flavio Mendoza entonces le aseguró que muchos hombres habían preguntado por ella, en particular, productores, así que candidatos no faltarán.

Recordemos que en un primer momento, muchos aseguraron que Jimena y Rodrigo estaban juntos para darle publicidad a su película. Al final, el tiempo comprobó que no era esa la intención porque el film todavía no se estrenó.