Sebastián Ortega se burló de Marcelo Tinelli

Por segundo día consecutivo, “100 días para enamorarse” superó a Show Match y el productor se lo hizo notar a su ex amigo.

Para festejarlo, Ortega no tuvo mejor idea que compartir en sus historias de Instagram una polémica foto de Tinelli colgado en la bola de espejos junto a un emoji riéndose.

La foto continua era la que demostraba la diferencia de ratings con un agregado: “Gran noche para la ficción del año”.

Una de las guerras por el rating más esperadas del año era la competencia diaria entre “100 días para enamorarse” y Show Match. La llegada del programa conducido por Tinelli se hizo esperar, pero una vez en pantalla fue inevitable la comparación de los números con los de la producción de Ortega.

Cabe recordar que Guillermina Valdés, actual pareja de Tinelli, es la ex mujer de Ortega y madre de sus hijos Paloma, Dante y Helena.

El lunes, por primera vez, “100 días...” le ganó a Showmatch por 13,4 a 13,0, pero el martes la diferencia fue mayor: ayudado por la sensual escena entre Emma y Juan (Maite Lanata), la telenovela subió a 15,2 puntos de rating contra 12,6 que hizo Tinelli con el Bailando 2018, la casi confirmación del romance de Laurita Fernández y Nicolás Cabré y el cruce cara a cara de la bailarina con Lourdes Sánchez.