Wanda Nara contó una emotiva anécdota con su hijo Constantino

Wanda Nara emocionó a todos sus seguidores con un texto dedicado a su segundo hijo,Constantino, que publicó en la red social Instagram

“Hace casi dos años que fui a un control médico y me dejaron internada de urgencia... esa misma mañana antes de ir al colegio me recordaste que a las 14 horas era tu acto de colegio que no me olvidara y te dije claro que no; búscame en la primera fila que ahí estaré...”, comenzó la esposa de Mauro Icardi, que en aquel entonces se encontraba cursando el octavo mes de embarazo de Isabella, su segunda hija con el delantero.

“Cuando vi que pasaban las horas el médico me vio desesperada, angustiada. Le dije ‘me tengo que ir, mi hijo me espera y nadie lo puede ir a ver solo me tiene a mí. El médico me miró y nos prometimos que solo me llevaría unos minutos que iba y volvía”, continuó Wanda, que también es madre de Valentino, Benedicto y Francesca.

“Así fue como llegué a tu acto en la primera fila como te había prometido, abajo de mi saco la manguerita del suero lista para volver a ser conectada. Desde ese día comprendí que como dijo Bukowski no te puedo prometer que llegue a tiempo, pero sí que siempre estaré. #Coki. (Foto de este sábado en su primer torneo)”, concluyó emocionada.