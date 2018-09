Duro cruce entre Legrand y Barón por el aborto: “No puedo respetarte”

Mirtha Legrand entrevistaba a la actriz y cantante Jimena Barón cuando notó que llevaba en su muñeca el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, eso originó un tenso debate entre ambas.

“Yo soy celeste, pero te respeto. Respetame vos a mí”, le dijo Legrand y Jimena le respondió con firmeza: “No puedo respetarte. No puedo respetar aquello que va en contra del respeto hacia las mujeres”.

La conductora sorprendida le dijo que no la iba a “hacer cambiar de idea” y Jimena redobló la apuesta: “Es difícil respetar a una manera de pensar que ignora que hay mujeres que mueren”.

“Yo tengo una forma de ser, soy católica, practicante, no voy a cambiar”, dijo Legrand y Barón le respondió: “Yo también soy católica… pero la Iglesia es un desastre, con los obispos y las violaciones” y cuando Mirtha le retrucó que eso “pasó siempre”, le cuestionó: “¿Y por eso lo vamos a naturalizar?”.

“Están matando vidas, hay vida”, siguió Legrand. “Sí, la de las mujeres que están muriendo en lugares clandestinos”, le retrucó Barón.