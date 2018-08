¿Qué dijo Cabré sobre la decisión de la China Suárez de mostrar en redes la cara de Rufina?

Hace unos días, Eugenia "La China" Suárez decidió mostrar por primera vez la cara de su hija Rufina en las redes sociales. Hasta el momento, tanto ella como Nicolás Cabré habían decidido preservar la cara de la menor, sin embargo su mamá decidió darla a conocer al igual que a su segunda hija, Magnolia.

Al ser consultado por la decisión de la China, Cabré fue muy cauto con sus palabras, pero dejó entrever que la decisión fue de la madré y el la aceptó: "Uno cuando es padre, las decisiones se toman de a dos, son decisiones que se hablan. Yo tengo, por suerte, una gran relación con la China, nos llevamos bien. A veces estamos de acuerdo, y a veces no. Pero cuando uno está separado, éstas son cosas que pasan. Tenés que aprender a comunicarte, a expresarte y a escuchar".

Entrevistado en el programa de Flor De la Ve, el actor continuó: "Yo lo resumo así. No todo es blanco y negro, están los grises y te tenés que apoyar en eso. Tenés que entender las necesidades del otro y fijarte qué es lo mejor para Rufina siempre. Después, entender y aceptar algunas cosas, por más que esté de acuerdo o no. Tengo la suerte y la paz de llevarme súper bien con la China, poder hablarlo y no tener conflictos"