¡Rompió el silencio! Karina Jelinek se refirió al rumor de affaire con Pico Mónaco

Karina Jelinek reapareció en la televisión y despejó todas las dudas planteadas por el periodismo de espectáculos acerca de su vida.

La modelo fue consultada por LAM y se refirió a los rumores de affaire con Pico Mónaco.

“Sí, ya sé, casualmente él estaba ahí, pero no tengo nada que ver. Nunca lo vi. Estuve con amigos en común, pero nunca lo vi… Estoy soltera“, dijo la morocha en el programa de Ángel de Brito.

Por último, agregó: “No me fijaría en un hombre que no sé si sigue con Pampita. Y si está separado, tampoco me fijaría en él porque una persona recién separada es un problema. No niego que es muy lindo, pero no me fijaría en él“, sentenció.