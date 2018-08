Se viene una nueva edición de la conferencia

Hacks/Hackers presenta una nueva edición de la Media Party, el encuentro que reúne a la comunidad de emprendedores, software libre y análisis de datos más grande de América latina. Como en las anteriores ediciones, la cita será en Ciudad Cultural Konex, entre el miércoles y viernes próximo, y contará con invitados de medios internacionales como AJ+ y Quartz, junto a diversas organizaciones y comunidades.

La séptima edición de la Media Party planea reunir a los profesionales de áreas como la producción de contenidos, el desarrollo de software y los diseñadores para trabajar en conjunto con las ideas que marcarán el ritmo de la innovación en los medios de comunicación.

En esta cita estarán presentes expositores tales como Aron Pilhofer -fundador de Hacks/Hackers y exdirector de innovación de The The New York Times-, Jeff Jarvis -Director del Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism en la Escuena de Periodismo de CUNY-, Emily Withrow -directora de Quartz Bot Studio- y Alba Mora Roca -Executive Producer en AJ+ Español-, entre otros.

La Media Party 2018 de Hacks/Hackers será una jornada de tres días, donde se dictarán talleres análisis y visualización de datos, fact checking, bots y blockchain, machine learning, entre otros.