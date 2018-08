La dura crítica de Susana Giménez para la China Suárez por su actuación en la serie de Sandro

Susana Giménez es más que una palabra autorizada para hablar de cualquier tema y mucho más cuando ocurre algo que la involucra. La famosa conductora tuvo el año pasado su recuerdo en la serie de Sandro y su personaje fue interpretado por Eugenia "la China" Suárez.

Aunque el capítulo se estrenó hace ya varios meses atrás la diva manifestó toda su bronca por el rol de la China Suárez en dicho programa.

“Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije: ‘Mirá no me gustó’”, reveló Susana en diálogo con Perfil.

Además, la rubia agregó que “decía cosas fuera de época, ‘mi amor, mi amor’, y yo no había empezado con la televisión. No decía ‘mi amor’ ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien”, completó.