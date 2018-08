El desconsuelo de Doña Florinda y el Señor Barriga por la muerte de una mujer muy querida en "La Vecindad"

La vecindad está otra vez de luto. Hoy, dos de los protagonistas que hicieron reír a millones de personas alrededor del mundo despidieron a una gran mujer que se ganó su amistad, a pesar de no haber trabajado con ellos.

Ayer a la mañana murió Consuelo de los Reyes, la esposa del Profesor Jirafales. En sus redes sociales, Florinda Meza y Edgar Vivar expresaron su desconsuelo ante la triste noticia. Parece que la mujer se llevaba muy bien con ellos y en las épocas de grabación acompañaba al set a su marido.

"Quiero compartir una muy triste noticia: recién me entero de la partida de Consuelito de los Reyes Medellín, esposa de Rubén Aguirre. Algunas palabras de condolencia de parte de ustedes harán más llevadera la pena de sus hijos y familiares. Chelito, hoy te graduaste con honores", escribió el Señor Barriga.



Y su compañera no tardó en expresar sus condolencias: "Lamento mucho el fallecimiento de la esposa de Rubén Aguirre. Chelito querida, ya estás por fín con tu 'Aguirrón'". Consuelo estaba muy triste por la muerte del amor de su vida, que partió el 17 de junio de 2016.

En 2015, en una de sus últimas entrevistas, el "Maestro Longaniza" contó emocionado cómo se enamoró de la madre de sus siete hijos. "Me impresionó tanto su belleza, su hermosura, que me arriesgué. Ese día hubo un baile y como hizo calor le pedí que saliéramos al patio, ahí aproveché para pedirle que fuera mi novia. Me dijo que no, que tenía que pensarlo, pero al poco tiempo me dio el sí", reveló.