Wanda Nara: "Maxi López nunca me pasa plata para nuestros hijos"

Wanda Nara disfruta de la familia ensamblada que formó con Mauro Icardi. Ella tuvo tres hijos con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto. Mientras que con su actual pareja son padres de dos hijas: Francesca e Isabella.

Desde que se divorciaron en 2013 tras cinco años de matrimonio, la mediática y el jugador del club brasileño Vasco da Gama nunca lograron tener una buena relación y siempre tuvieron fuertes enfrentamientos.

En un nuevo capítulo de esta guerra, la hermana de Zaira Nara volvió a criticar a López en Instagram Stories cuando contestó algunas preguntas que le hicieron sus seguidores de la red social.

"¿El papá de los chicos te pasa plata?", le consultaron. "Nunca, pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problema", respondió Wanda. Desde hace años, ella lo acusa de no pasarle la cuota alimentaria de los tres pequeños.