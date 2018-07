Luciana Salazar reveló los secretos de la noche en la que conoció a Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los personajes furor del momento por el éxito de su serie biográfica. En este contexto, Luciana Salazar recordó con lujo de detalle la noche en que lo conoció.

"Fue en una cena que hizo Marley, éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital. Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires. Me acuerdo que todas empezaron a decir ´bueno, ¿a vos te gusta?´, y yo fui la única que dije ´sí´. A mí realmente me gustaría, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás", afirmó en Cortá por Lozano.

Sobre las atenciones de Luismi, Salazar detalló: “Es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba. De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida, cómo la estás pasando. No nació en México pero es como si fuera mexicano, y viste que el mexicano tiene como esa cosa de caballero, es muy atento. Quiere que la pases increíble, manda a pedir todo lo que te gusta".

En cuanto a la continuidad después de esa noche, Salazar mantuvo el halo de misterio: “Mejor no hablemos. Esas cosas no se cuentan. Es como canta, muy romántico”.