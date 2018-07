Gómez Rinaldi estalló al aire contra Pampita Ardohain y la defenestró

Desde hace varias semanas, la palabra más buscada por los periodistas de espectáculos locales es sin lugar a dudas la de Carolina Pampita Ardohain, quien tras un comienzo de año espectacular, hace meses que vive un difícil momento tanto en su vida privada como en el aspecto laboral.

Así fue como este sábado, en un móvil para Implacables, Joaquín el “Pollo” Alvarez, íntimo amigo de Pico, intentó justificar las últimas decisiones tomadas por la diosa argentina y para sorpresa de todos Daniel Gómez Rinaldi explotó de ira ante las cámaras.

“Yo trabajo hace un montón de tiempo y para mí las oportunidades son oro. A mí no se me pasaría por la cabeza (renunciar), pero hay años luz entre la carrera de Carolina y la mía. Ella tiene una excelente carrera y tendrá sus razones, yo no la puedo juzgar”, opinó al respecto el conductor de Con amigos así, programa también presentado por Mónaco. “Sí, como productor y gerente... mi amor, una mina que me deja un ciclo con un contrato hay que rajarla porque no es profesional. Vos y sus amigos no sé, la quieren tapar o cubrir, pero hay que echarla”, enfatizó para explicar su postura, casi a los gritos, Rinaldi.