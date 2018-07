Wanda Nara: "Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal"

Una gran polémica, con defensoras y detractoras, se armó en torno a la filtración de fotos sin Photoshop de Wanda Nara. La mediática se defendió asegurando que esas imágenes fueron retocadas en su contra y puso énfasis en su condición económica.

“Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro. Las redes sociales me dan la posibilidad de tener acceso directo a la gente, y que ellos vean por cámara cómo soy”, aseguró en Gente.

Wanda realizó un polémico argumento sobre su imagen y su economía: “Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos”.

Nara sorprendió con una revelación sobre sus fotos: “Todas mis fotos en las playas son sacadas por el potro de mi marido. Si tuviera algún complejo, al último que le daría una cámara es a él. Mauro me hace los videos y las fotos con su teléfono y su dron”.