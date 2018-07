La humorista conmovió a Mirtha: adelgazó 67 kilos y habló del bullying

El programa de Mirtha Legrand tuvo varias perlitas el domingo pasado. Entre otros focos, se tocaron temas de interés general, como por ejemplo el de donación de órganos, con la presencia de Ezequiel Lo Cane, el papá de Justina, después de aprobarse la ley. En ese contexto, y después de hacer lo que mejor sabe que es el humor, Costa se metió de lleno en un tema que le preocupó toda su vida: la obesidad. “De mis órganos no creo que sirvan muchas cosas (risas) el estómago seguro que no porque quedó chiquito”, dijo en referencia al Bypass gástrico al que se sometió en diciembre de 2017.

Ante el interés de Mirtha y el resto de los comensales, sorprendió con una revelación: “Desde que empecé el tratamiento hasta ahora bajé 67 kilos”, agregó quien presenta su show Yo no hablo así cada viernes, a las 23.30, en el teatro Maipo Kabaret. Más tarde la humorista de Santiago del Moro en FM 100 detalló: “Cuando estás así es porque comés desordenadamente, alocadamente y sin registro. Me operé hace siete meses y me dijeron que después de eso no iba a poder comer chocolate, porque me iba a arrastrar del dolor si lo hacía”.