Esta noche habrá un encuentro de coros en Teatro de la Ranchería

Hoy, a las 21, Coral Junín organiza un espectáculo de jerarquía en el Teatro de la Ranchería.

Se trata de la Gala coral en la que participarán, además del coro anfitrión, las siguientes agrupaciones: Ars Musicalis, dirigido por Marcela Rudis; Corolengo, dirigido por Raúl Saldías, Orfeón Madrigal, a cargo de Mercedes Capurro, el Coro Polifónico Junín “Rodolfo Alleva”, bajo la dirección de José Luis Cuellas y Coro Panambí, dirigido por Susana Perea.

El 2 de noviembre de 2017 Coral Junín cumplió 25 años desde su creación y por tal motivo llevan adelante una serie de actividades que se enmarcan en este aniversario, como este encuentro coral, que iba a realizarse el año pasado pero para lograr una mejor organización decidieron hacerlo este año.

Hoy la entrada será libre y gratuita, pero solicitan la donación de los siguientes alimentos: leche larga vida, azúcar, galletitas, para ser destinados al comedor “Hermana Concepción”, de la Fundación A tiempo, ubicada en Av. República, entre Ruta 188 y Camino del Resero.

Integrantes

Los integrantes actuales de Coral Junín son:

Sopranos: Patricia Rodríguez, Teresa Perata, Gladis Ciampichini, Blanca Aquistapacce, Cristina Reigosa, Analía Ramos, Graciela Cusano, María Elena Gilbert, Juana Evangelista, Mary García, Guillermina Visser y Nora Stefanutto

Contraltos: Alicia Peña, Beatriz Ballesteros, Eli Balmaceda, Elba Fontanés, Marina Groba, Graciela López, Silvia Ugrotte y Ana María Giordana.

Tenores: Sergio Gaute, Roberto Mansur, Nicolás Aquistapacce, María Elena Azcune, Ramón Garnica y Javier Diotti.

Bajos: Miguel Carabajal, Francisco Micheli, Jorge Rizzardi, Andrés Pereyra y Andrés Janecek.

En diálogo con Democracia, Gladis Ciampichini recordó que en los inicios del coro su director era Félix García, luego fue Rubén Aguilera, años después Oreste Lapadula y desde hace un tiempo Félix García. “Todos los integrantes son mayores de 18 años, sín límite de edad”, acotó.

Jorge Rizzardi por su parte recordó que el 2 de noviembre de 1992 nació Coral Junín. “Se interpreta música popular latinoamericana, sea del folclore, tango, baladas, boleros. No hacemos música de cámara”, aclaró.

“Actualmente estamos ensayando en la Sociedad Española (Narbondo 32) los días lunes, desde las 20.30”, apuntó Rizzardi.

En cuanto a cuánto hacía que estaban en el coro, Gladis (soprano) dijo que hacía 17 años cantaba en el Coral Junín. “Empecé en el 2001 y aquí estoy todavía. Me encanta la música, siempre me gustó cantar en coros, desde muy chica, luego me casé, crié mis hijos, trabajaba también y no tenía mucho tiempo. Ya de grande, alrededor de los 50 años, cuando mis hijos se independizaron de mí, empecé a cantar en Coral Junín”, manifestó.

En el caso de Jorge (bajo), es integrante de esta agrupación hace 24 años. “Yo venía de Alberdi, ya había cantado en otros coros”, aclaró.