El polémico gesto de Robbie Williams para abrir el Mundial

Robbie Williams fue el elegido para cantar en la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018, en la previa del partido que disputó la selección local con Arabia Saudita en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú.

Con un traje animal print rojo y negro, el músico británico interpretó "Let me entertain you" y "Feel" y cerró el show con "Rock DJ". Durante su actuación, miró a cámara e hizo un obsceno gesto levantando uno de los dedos su mano y haciendo un fuck you.

En la inauguración de⁠⁠ #Rusia2018, Robbie Williams se salió de la letra de Rock DJ para mandar un mensaje...



En vez de “most of them fleece me every night”, cantó “most of them fleece me but I did this for free” (“la mayoría me despluma pero hice esto gratis”). Y metió un 🖕. pic.twitter.com/Bj9Dfaddk5