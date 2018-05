Botineras y leonas: que nadie se meta con los maridos de Wanda y Eliana

En el país de los 40 millones de técnicos estamos acostumbrados a que las previas de los Mundiales de fútbol sean moviditas, pero esta previa viene teniendo “ayuditas” para ponerse bien picante: a pesar de que apenas han pasado un puñado de entrenamientos desde que el DT Jorge Sampaoli dio la lista de 23 jugadores para viajar a Rusia, las críticas están a la orden del día. La lista no conformó a nadie, Argentina llega al Mundial tras una categórica goleada ante España y encima ¡se lesionó el arquero!

En el reguero de críticas que despierta esta Selección algo han tenido que ver dos botineras que no se bancaron la exclusión de sus parejas: Guercio y Wanda Nara, botineras y leonas, mostraron las garras ante las exclusiones, de sus maridos, Sergio “Chiquito” Romero y Mauro Icardi, diciendo lo que quizás ellos eligen callar. Las palabras de estas voceras extraoficiales quizás hubieran pasado desapercibidas en otros tiempos, pero hoy, con la Selección tan cuestionada, las picantes declaraciones echaron nafta a un fuego que ya amenazaba con arreciar todo.

¿Que dijeron? Eliana abrió un tendal de dudas sobre los motivos de la salida de “Chiquito” del arco argentino. El responsable de conducir a Argentina a la final del mundo hace cuatro años se lesionó la rodilla y quedó desafectado de la Selección tras un par de entrenamientos, pero la rubia aseguró que no lo quisieron esperar, a pesar de que su recuperación hubiera llevado dos semanas, y que “mucha gente lo quería afuera”, disparando indirectas sobre “intereses personales”.

Sampaoli bien podría haber decidido no arriesgar esperando al arquero con una zona lesionada tan delicada como la rodilla, y cortar por lo sano llamando ya a un golero que se aclimate en lugar de convocar, a último momento, a un portero de vacaciones.

Hay mucha gente que se ve que lo quería afuera. Desde ayer no me canso de escuchar barbaridades. Eliana Guercio. Esposa de Sergio Romero

Él (Icardi) quería estar por sus méritos y no por dar una nota. Wanda Nara. Esposa de Mauro Icardi

Pero Eliana no cree nada de eso. “Hay mucha gente que se ve que lo quería afuera. Desde ayer no me canso de escuchar barbaridades. Me indignó que dijeran que estaba roto para justificar que no esté en el Mundial. Me cansé de las mentiras. No sé si lo hacen de cobardes o por intereses personales”.

¿De qué habla Guercio? Quizás se refiera al “lobby” de los medios de prensa porteños que muchos acusan de forzar una convocatoria a Franco Armani, arquero de River (entre los acusadores, el padre de Nahuel Guzmán, arquero convocado en lugar de Romero); quizás se refiera a rumoreados resquemores dentro del plantel en torno a ciertos jugadores que no son parte del núcleo que rodea a Lionel Messi: a estas dos causas apuntó también Wanda Nara, otra botinera en guerra, para explicar la ausencia de Mauro Icardi, goleador del fútbol italiano, de un plantel que cuenta solamente con un delantero de área.

Icardi y lo extrafutbolístico

“Mauro Icardi: 29 goles en 34 partidos”, escribió Wanda cuando ya se daba por hecha la ausencia de Icardi de la lista final, para luego retuitear los comentarios de periodistas y medios que destacaban la curiosa ausencia de Icardi.

La rubia, que también compartió un video del delantero entonando el tango “El sueño del pibe”, sobre un muchacho que sueña con la consagración en Primera. “Te quiere la gente sin conocerte , te ama y pide un pueblo entero... sin jugar en un equipo argentino ni conocerte y sobre todo, destacó el amor de tus compañeros que realmente saben quien sos. Orgullo”, tuiteó más tarde durante una jornada aciaga la mujer y manager del delantero.

Horas más tarde, Wanda amplió sus declaraciones en charla radial con “Perros de la calle”, donde lejos de matizar sus dichos, les echó chimichurri del bueno. “Mauro es una persona con el perfil recontra bajo, es recontra humilde, por eso de la Selección eligió no hablar. Él quería estar por sus méritos y no por dar una nota”, comenzó.

“Cuando se levantó esta veda con los medios, el único que no salió a dar notas fue Mauro. ‘Tenés que hablar’, le dije. ‘Gorda, si vuelvo a la Selección quiero que sea por mis logros, no porque me senté a hablar’, me respondió”, contó Wanda, y reveló que “se juntó un par de veces con Sampaoli y le dijo lo que pensaba. Mauro habló con Jorge y le dijo ‘si no podés hacer nada por mí, no te preocupes, cuando me necesites yo voy a estar’”.

¿Por qué el entrenador no podría hacer nada por Icardi? Ahí es donde empiezan las especulaciones. Wanda eligió “reservarme esas cosas” cuando le hablaron sobre si su ausencia se debía a motivos extrafutbolísticos, aunque tiró que “Jorge no lo pudo meter”, que “quizás no era el momento”, y pidió que la prensa no se ocupe de “si las esposas de los futbolistas son amigas o no”. Lo extrafutbolístico, parece claro, ha jugado en contra de Icardi, aunque quizás no sea solo el perfil mediático de su pareja, sino el hecho de que Lionel Messi, cabecilla del equipo muchas veces acusado de sacar y poner jugadores para sentirse cómodo, es amigo de Maxi López de los días del ex de Nara en Barcelona. De allí que haya poca “onda” entre La Pulga e Icardi.

Pero aunque le traiga este tipo de dolores de cabeza, Mauro sigue con Wanda porque es la botirreina: maneja el destino de la carrera de su marido mejor que lo hiciera su antiguo representante, consiguiendo grandes beneficios, y además es reina en bancarse las subidas y bajones del fútbol, como demostró con el manual que publicó en sus redes allá a lo lejos y hace tiempo sobre cómo ser una buena botinera.

“La verdadera mujer de un jugador es aquella que por amor deja sus seres queridos, arma una maleta y se va, sin saber dónde y hasta cuándo, pero va; es aquella que pasa cumpleaños sola, aquella que prepara su almuerzo y cena, tiene su ropa limpia, es una compañera de trabajo; es la primera que critica a su marido, y la primera que lo defiende. Es psicóloga, hasta muchas veces técnica del equipo, cuando opina; es la que sufre con ellos, ¡pero también festeja! Es la que pasa más tiempo sola que acompañada; es la que extraña su tierra, sus amigos, su familia; es la que tiene hijos y se la banca sola sin ayuda... Y si tiene que agarrar otra vez la maleta, la arma y se va otra vez; si para muchos eso es vida fácil, ¡qué poco saben! ¡¡¡Un bolso de más no se compara con un abrazo de mamá, ni un beso de papá!!!”, escribió entonces Wanda sobre la vida de una botinera. Claro, por aquellos días estaba en pareja con Maxi López...