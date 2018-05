Premios Billboard: Ed Sheeran fue el gran triunfador y Luis Fonsi sumó un galardón

Ed Sheeran fue el gran triunfador de los premios Billboard 2018 que se entregaron ayer a los artistas más exitosos en los Estados Unidos, en el MGM Grand Arena, Las Vegas. Y como no podía ser de otra manera, Luis Fonsi volvió a ser distinguido por su tema “Despacito”. Incluido el premio mayor de Artista del año, el británico obtuvo la victoria en seis categorías y dio las gracias desde Irlanda, donde se encuentra de gira. El rapero Kendrick Lamar también logró seis estatuillas, entre ellas al mejor álbum de rap (Damn) y a mejor artista de rap.

Detrás estos artistas se ubicó el exitoso Bruno Mars, que logró cinco premios en las categorías de R&B, incluido el de mejor canción (That's What I Like), mejor artista y mejor álbum (24K Magic). El tema “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la colaboración de Justin Bieber, se llevó el galardón a la mejor canción latina, así como los trofeos a la mejor canción del Top 100, la canción más vendida y más reproducida.

“Gracias a todos por abrazar una canción casi entera en español. Gracias por bailarla, cantarla y aprenderla. Esto es para mis hermanos latinos, para los inmigrantes, para Puerto Rico y para los que se ríen de quienes hablamos en español”, dijo Fonsi desde el escenario.