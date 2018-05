La espeluznante confesión de Rodrigo Bueno tras la muerte de su hermano Rodrigo

En un fuerte relato en el programa PH Podemos Hablar, Ulises Bueno contó el terrible episodio que vivió con su familia al enterarse de la muerte de Rodrigo. Allí, confesó que incluso pensaron con su familia en la decisión más drástica ante tanto dolor.

"Me despertaron a las tres o cuatro de la mañana y me dijeron que Rodrigo había tenido un accidente. Ví en Crónica que estaba tapado el cuerpo y no quería creer que era él. Me fui corriendo dos kilómetros por la ruta. Mi hermano Flavio también estaba totalmente perdido, sin saber qué hacer. Y yo tuve que avisarle a mi mamá, que se levantó de la cama y empezó a revolear todo. Eran las cinco y empezaron a caer vecinos y músicos a mi casa. Mi mamá sacó fuerza de no sé dónde y nos vinimos a Buenos Aires para buscarle una solución", relató.

Ulises recordó la desgarradora conversación que tuvo con Beatriz Olave y Flavio, su otro hermano, y cómo se los cruzó lo peor: "Pensamos en quitarnos la vida todos. Digamos, hacer un auto suicidio, porque afrontar esa situación era muy difícil”, contó, sensibilizado. "Con mi familia no sabíamos cómo salir adelante ni cómo resolver esa situación, la gente le manifestaban su dolor y lo que él estaba sintiendo era inexplicable", reflexionó.