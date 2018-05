Morena Rial reveló el motivo de su pelea con su papá y explotó contra una de sus exnovias

Jorge Rial está de vacaciones en Londres junto a su novia, Romina Pereiro, pero desde Buenos Aires su hija Morena no le da tregua: desde la semana pasada se propuso desenmascarar a su padre, que según ella, vende una imagen de familia que no existe.

Hoy, la mediática cambió su target y apuntó a una ex de Rial, nada menos que Agustina Kämpfer. Reveló una interna desconocida hasta ahora del noviazgo del conductor y la periodista. Según More, su padre la echó de su lujoso departamento del barrio de Belgrano por culpa de Agustina.

"Prefiero lastimar a alguien contando la verdad que destruirla tapando todo una vida llena de mentiras, y mentiras fuertes. La decepción no mata, enseña. Con el tiempo aprendí a tratar como me tratan. Mis dos armas más poderosas son la paciencia y el tiempo. Ya el tiempo me dio una vez la razón, me echó de mi propia casa por una c... que después le cayó embarazada de otro. Pero todo en esta vida se paga. Y lo último, de las personas falsas solo quiero una sola cosa, distancia. Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados".

Recordemos, Rial y Kämpfer se separaron definitivamente en diciembre de 2016, después de haber intentado una segunda vuelta en su amor. "Hicimos una apuesta afectiva enorme cuando volvimos a estar juntos y nos duele no haber estado a la altura del amor que sentimos", dijo en aquel entonces la periodista. A los pocos meses, en marzo de 2017, Kämpfer sorprendió con una noticia bomba: estaba embarazada de su pequeño Juan, hoy de seis meses, fruto de una relación con el chef Agustín Badaracco.

El tercer mensaje también fue explosivo. Dio a conocer, finalmente, los motivos de su mala relación con Rial. Al parecer, todo se pudrió cuando el conductor le envió un audio con insultos y ella se cansó. Además, Morena denunció que su padre no la deja trabajar en el medio, que le "cierra las puertas" a todas las posibles oportunidades y se preguntó si hace eso porque siente vergüenza de ella.