El Bailando 2018 tiene dos nuevas famosas confirmadas

La vuelta del Bailando 2018está prevista para después del Mundial de Rusia y ya tiene cuatro participantes confirmadas. A Eva de Dominici y Luciana Salazarse le suman dos nuevas famosas que se animarán a demostrar sus dotes en la pista.

La primera será Marcela Baños, según confirmó Ángel De Brito. La conductora de 42 años había intentado participar el año pasado en el ritmo libre, pero no la dejaron. Incluso, había mantenido un entredicho con la Bomba Tucumana, una de las participantes más polémicas del Bailando 2017.

“Como bailarina, le pongo un 3… o un 4. Tal vez esto lo tome pésimo, pero no me importa. No tenemos buena relación. No corta tickets, es popular pero no convoca”, había dicho Baños sobre la cantante en su momento.

Otra de las convocadas es Gisela Berger, quien ya formó parte del staff de bailarinas del programa, aunque ahora participaría como famosa. La modelo fue madre de Francesca hace siete meses, fruto de su relación con Daniel Scioli.