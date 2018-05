Crece el escándalo tras la denuncia de Esmeralda Mitre contra ex titular de Daia

La actriz Esmeralda Mitre afirmó que el ex titular de la Dele-gación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Ariel Cohen Sabban, le tocó “un pecho” y que le quiso dar “un beso en la boca”, al confirmar una denuncia por supuesto abuso en contra del dirigente comunitario. “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo ‘te tenés que ir’ y me dice ‘no, por favor, por favor’, y se pone nervioso. Entra como en una crisis”, relató Mitre, al ser consultada sobre la situación que se registró en un momento en que se encontraba a solas con el dirigente comunitario. La heredera del dueño del diario La Nación explicó: “Me dice que primero tengo que ir al museo del Holocausto y me dijo que no podía ir sola sino que tenía que ir con ellos y que íbamos a ir con prensa”. “Le pregunté cuanto costaba el viaje y me dice USD 80 mil dólares. Le dije que no los tenía porque me acabo de separar y tengo que comprarle la parte a mi ex marido”, agregó. Además, relató en declaraciones radiales: “Cuando le dije que no tenía dinero me dijo que lo podía pagar en cuotas”.

Mitre aseguró que Cohen Sabban en ese momento le “toca un pecho” y le “quiere dar un beso en la boca”. “La situación se había puesto violenta y él en un momento me dice ‘quedate tranquila que no te voy a garchar’. Una situación muy desagradable”, agregó.

Asimismo, la actriz se refirió a diálogos con su abogado: “Cuando le consulto a Ricardo Gil Lavedra porque tengo miedo al escrache en el teatro, él me contestó que si no relataba ese delito era un acto de impunidad. Por eso lo hice”.

“Cuando se enteran que Gil Lavedra es mi abogado le piden una reunión y él los recibe con todas las pruebas de WhatsApp mía y todos los audios”, señaló.

El sábado, la Daia le pidió la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, en medio de un incidente que involucraba a Mitre. El único episodio público reciente que relacionó a la actriz con la Daia fueron sus declaraciones durante una entrevista en la que puso en duda cuántas fueron las personas asesinadas durante el Holocausto.