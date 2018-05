Florencia de la v y las dudas sobre la muerte de su madre

“Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino”, reveló Florencia de la V, entre lágrimas, mirando a una cámara. La conductora relató por primera vez esta dolorosa historia sobre la trágica muerte de Sabina Báez en su programa Flor de Tarde, que se emite por Magazine. Luego, expuso un fuerte discurso en el Congreso de La Nación, como lo hicieron otras famosas, para pedir por la despenalización del aborto.

Amalia Granata puso en duda la veracidad de las declaraciones de la panelista de Los Angeles de la Mañana: “No le creo el relato a Flor de la V sobre la muerte de su madre”. En el ciclo radial Polino Auténtico, la periodista, que se ha manifestado en contra de la despenalización del aborto, señaló: “Sus parientes me llamaron y me aseguraron que había muerto de leucemia”. Ayer, Flor contestó: “La verdad no voy a entrar en polémicas. La muerte de mi mamá es algo muy doloroso para mí”, señaló.”Para mí es un tema extremadamente doloroso. Perdónenme, pero no quiero agregarle más cosas a esta historia personal, extremadamente dura”, concluyó, sin retrucar a Granata.