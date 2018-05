Mariana Fabbiani volvió a su programa luego de estar internada: "Sentí que me moría"

Mariana Fabbiani regresó a la televisión luego de estar internada, y posteriormente una semana en reposo por un cuadro de deshidratación, y contó qué le pasó y cómo fue su recuperación.

Ya al aire en "El diario de Mariana", la conductora explicó lo que le tocó vivir. "Me pasó de todo. Veníamos de tres días de poco dormir porque Máximo estaba enfermo. Ese día me acosté a las dos y media de la madrugada y me levanté a las cinco de la mañana sintiéndome pésimo. Él tenía un cuadro de laringitis y me dijeron que fue el mismo bicho, que se alojó de otra manera. Fue un cuadro viral. Pensé que iba a mejorar pero fui empeorando hasta que me di cuenta de que era hora de internarme. Sentí que me moría, nunca me había pasado. No sé si alguno se deshidrató pero es una sensación espantosa", explicó, ya de muy buen ánimo Mariana.

Luego, entre risas, contó un divertido episodio que vivió cuando decidió internarse en el Instituto del Diagnóstico. "Lo que entró no era yo. Entré con una gorrita para que nadie me reconociera y el señor de seguridad me dijo 'pediatría por allá' y yo le dije, 'no, soy adulta'".

"Enseguida me internaron, me enchufaron, me pusieron el suero mientras ustedes estaban al aire. Pero tardé un montón en reponerme, pensé que era algo rápido pero todavía a la noche me sentía mal. Me dijeron que tenía un cuadro viral y que seguramente era por mi hijo que estaba enfermo. Y ahí quedé.", continuó.

Y finalmente relató: "Volví a mi casa al otro día con reposo absoluto y sintiéndome muy débil. Fue una semana bastante intensa, pero aproveché para verlos".