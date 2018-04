La terrible confesión de Flor de la V:“Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino”

Florencia de la V no pudo evitar las lágrimas cuando, al aire de su programa “Flor de Tarde” por el canal Ciudad Magazine, hizo una desgarradora confesión sobre su vida privada.

La conductora visitó este jueves el living de “Los ángeles de la mañana” (Canal 13) y protagonizó una tensa discusión con el periodista deportivo Toti Pasman, quien se manifestó en contra del aborto legal.

Luego del programa, Flor de la V habló en su propio ciclo sobre el tema y se quebró en vivo. “Es muy profundo, es un tema… Perdón, no puedo seguir hablando“, dijo con lágrimas en los ojos.

“Este tema a mí me sensibiliza muchísimo. Yo la verdad que no quería hablar, no quería decir nada. Pero me siento en la obligación de decirlo, porque siento que esto se tiene que terminar“, admitió.

Y se animó a continuar: “Yo perdí a mi madre por un aborto clandestino. Y toda mi vida la necesité y nadie pensó en mí. El Estado no pensó en mi, los políticos no pensaron en mi y en muchos chicos más. Por eso es hora de decir basta. Por eso, yo le pido al Estado y a los políticos aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres. Para Sabrina Báez, que fue mi madre, que no tuvo esa posibilidad, porque no pudo elegir”.