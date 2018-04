La mejor amiga de Pampita reveló un detalle desconocido de la primera cita con Pico Mónaco

Angie Balbiani es una de las mejores amigas de Pampita Ardohain y fue la celestina en el romance con Pico Mónaco. La ex Rebelde Way, que ahora es panelista de Pampita Online en Telefe, contó su pregunta: "Un día, te llevé algo a tu casa que ahora tenés sentado al lado tuyo. ¿Qué sentías cuando estaba llegando Pampita a tu casa y no habían tenido ni una cita?".

Pensativo, Pico Mónaco contestó: "Nunca nos habíamos visto… Bueno, sí. Habíamos hablado por teléfono”. En ese momento, Pampita aclaró: "Siempre tenés una amiga que te ayuda. Cuando sos conocida tenés que ir por abajo, por el garaje. No es tan fácil". Acto seguido, Balbiani continuó sin filtros: "A mí mi amiga me pidió que la lleve al departamento. Es más, le dije a Pampita que no me dormía así la iba a buscar, y ella me respondió 'vos dormí tranquila'”.

Sorprendido y divertido, Pico indagó: "¿Cómo que duermas tranquila? Pará que esa parte no la sé. La dejaste y ella te dijo… ¡Me quiero enterar acá!". Tras pedir precisiones, Angie se corrigió al vuelo ante los gestos desesperados de su amiga: "Me dijo que a lo mejor la tenía que ir a buscar en una o dos horas...". Pero al final remató: "La busqué al día siguiente"