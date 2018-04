La Asociación Argentina de Actores acusó de “negacionista” a Esmeralda Mitre

La Asociación Argentina de Actores salió a repudiar, por medio de un comunicado, las declaraciones de la semana pasada de Esmeralda Mitre, con relación a la cantidad de víctimas del Holocausto y de la Dictadura Militar.

La actriz había salido a defender a su ex marido, Darío Lopérfido, por sus dichos sobre la “dudosa” cantidad de desaparecidos de la Dictadura. Según lo dicho por Mitre, el número fue ficticio, “acordado”, ya que en realidad no habían sido 30 mil. Resulta evidente que la actriz optó este año por no saludar públicamente a quien fue hasta ahora su compañero y padre de su segundo hijo.

Además, agregó una desafortunada comparación: “Es como el Holocausto, que dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos”, afirmó convencida. Sus palabras se volvieron el tema más hablado en Twitter ese día, y la actriz recibió una lluvia de críticas de todo tipo.

Mitre pidió disculpas en un comunicado, aunque volvió a generar polémica con sus expresiones: “Para mí la comunidad judía es una raza superior, ojalá fuese mi origen”, intentó aclarar.