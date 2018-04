Luisana Lopilato contó el insólito nombre que su hijo menor eligió para su hermanita

Luisana Lopilato está muy feliz por su embarazo. Anoche participó de un evento y se detuvo a hablar con la prensa para dar detalles sobre la beba que viene en camino. "Estoy de seis meses y va a nacer en Canadá como mis otros hijos", expresó.

Al ser consultada por el nombre, Luisana aseguró que todavía no tiene ninguno en mente y que con su esposo, Michael Bublé, tendrán que trabajar en la elección. Entre risas, contó que capaz sus dos hijitos, Noah y Elías, lo eligen, aunque no sería lo más recomendable. "No es una muy buena idea, el más chiquito de mis nenes ya le dice 'Titicaca'", lanzó.

En sus redes sociales, la ex Rebelde Way empezó a contar los primeros inconvenientes del embarazo. "Te impide algo tan sencillo como ponerte los zapatos", escribió. Luego lanzó una encuesta e invitó a sus seguidoras a que participen para saber si les pasa lo mismo.